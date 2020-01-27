"По состоянию на субботу (25 января — ИФ) около 44 тыс. человек в Ухане могут, вероятно, считаться зараженными новым вирусом", — говорится в сообщении в Twitter медицинского факультета, опубликованном в понедельник.

Такой результат медики получили, применив специальную математическую модель для расчета темпов распространения вируса.

Отмечается, что в полученное число включены и те люди, у которых еще не проявились симптомы, поскольку пока они переживают инкубационный период.

Специалисты с медицинского факультета призвали принять незамедлительно "решительные меры" для борьбы с распространением коронавируса.

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения ранее сообщил, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника официальное число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.