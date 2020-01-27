"При подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне основное внимание будет уделено ветеранам. Система работы городского комитета "Победа" построена на адресной работе с каждым ветераном. Мы должны знать об их условиях проживания, состоянии здоровья и оказывать всю необходимую помощь. Главное — это забота и внимание, которые мы сейчас им можем оказать", — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский на заседании комитета "Победа" в понедельник.

Он отметил, что сохранение преемственности поколений лежит в основе регионального проекта "Историческая память". В рамках проекта в сочинских школах проводятся уроки мужества, в которых принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.

"В Сочи откроют экскурсионные маршруты по местам военных госпиталей. Основной акцент будет сделан на истории Сочи как города-госпиталя. В ходе пеших экскурсий участникам покажут места расположения военных госпиталей, расскажут о судьбах советских военнослужащих, которые там лечились, и медиков, которые вернули на фронт около 400 тысяч человек", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в соответствии с реестром объектов историко-культурного наследия, все памятники, могилы участников войны, среди которых и братские, приведут в надлежащий вид. В этой работе примут участие воспитанники военно-патриотических клубов.

"Под эгидой 75-летия Победы на курорте пройдут культурные, спортивные и военно-патриотические мероприятия. Особое внимание будет уделено краеведческой деятельности, поисковым работам и молодёжным акциям", — сказал Копайгородский.

По его словам, в основу всех праздничных мероприятий лягут исторические материалы о событиях Великой Отечественной войны, которые проходили в Сочи, и о сочинцах, ушедших на фронт. 18 из них получили звание Героя Советского Союза. О каждом из них в средствах массовой информации и социальных сетях опубликуют отдельные истории. В настоящее время сотрудниками музея истории города-курорта ведётся работа по систематизации архивных данных.