"В соревнованиях среди новичков по спуску с горы на всех доступных средствах приняли участие семь команд, в числе которые были как жители республики, так и туристы, приехавшие в Домбай на отдых. Участники спортивного праздника подбирали для спуска самый разный инвентарь, а также ярко оформляли "ватрушки" и даже спускались в костюмах огромных ростовых кукол", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минспорта КЧР.

Вместе с тем в рамках фестиваля состоялся массовый спуск с горки, а также множество разных увлекательных соревнований — гонки на "ватрушках", перетягивание каната, "снежный снайпер" и другие.

Победители развлекательно-спортивного фестиваля "День чайника" получили сертификаты на бесплатный отдых в одном из гостиничных комплексов Домбая, а также дипломы, кубки, медали и памятные призы.