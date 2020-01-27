"Китай — одно из массовых направлений. Пользы нам это, естественно, не принесет, но это далеко не худшее потрясение, которое у нас было на туристском рынке. Вместо Хайнаня здорово пойдет Вьетнам", — заявил агентству "Интерфакс-Урал" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его данным, ситуация осложниться, если инфекция распространиться за пределы Китая, и закрытыми для путешественников станут другие популярные места отдыха, например, Вьетнам и Таиланд.

"Если пойдет по такому сценарию, тогда ущерб для отрасли будет чувствительным", — отметил он.

Как сообщалось, Ростуризм в минувшую пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров.