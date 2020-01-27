"Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в связи с возникновением в Китайской Народной Республике угрозы безопасности жизни и здоровью потребителей туристских услуг организована работа "горячей линии" в целях оказания оперативной консультационной и практической помощи гражданам, как уже находящимся на территории Китайской Народной Республики, так и намеревающимся ее посетить", — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, сообщил, что общее число умерших в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 80 человек.

Спецкомиссия ВОЗ рекомендовала всем странам продолжить противоэпидемические мероприятия и изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.

Россельхознадзор из-за угрозы распространения вируса ввел полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая и стран Южно-Восточной Азии. Роспотребнадзор сохраняет рекомендацию для граждан РФ воздержаться от посещения Китая.