"На острове Хайнань осталось около 300 российских туристов, которых мы вывезем в Москву в четверг в штатном режиме. Среди них есть несколько россиян, у которых был куплен тур на две недели. Мы им предложили вернуться раньше, чтобы не возникало лишней угрозы здоровью, и они согласились", — рассказала она.

Как отметила Астапович, все клиенты компании смогут вернуть деньги в индивидуальном порядке. "Возврат денежных средств будет осуществляться после обработки заявлений на аннуляцию, которые рассматриваются в индивидуальном порядке, согласно агентскому договору и текущему законодательству РФ", — подчеркнула она.

Ранее о приостановке продаж туров в КНР объявили туроператоры "Интурист", TEZ Tour, Anex Tour и "Русь-Тур".

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж. Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки.

В декабре прошлого года в Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Число жертв этого типа пневмонии достигло 80. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань. Число заразившихся приближается к 3 тыс. человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два — в Макао, три — на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два — в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, по три — в США, Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному — в Непале, Камбодже и Австралии.