По решению кабинета министров, "Государственному таможенному комитету Абхазии поручено выявить предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров потребления на территорию страны из Китая и ограничить ввоз продуктов питания из этой страны".

Кроме того, "государственной миграционной службе совместно и погранподразделением Службы Госбезопасности республики поручено обеспечить временное ограничение въезда в Абхазию трудовых эмигрантов".

Как сообщает пресс-служба правительства, на российско-абхазской границе "Псоу", а также на абхазско-грузинской границе "Ингур" будут установлены тепловизоры и мобильные поликлиники.

И.о. президента, премьер министр Валерий Бганба отметил на совещании, что задачей правительства республики является "выработка межведомственного плана действий, нацеленного на минимизацию очагов заболевания вирусными инфекциями уже известными в Абхазии, а также предупреждения проникновения в страну зарегистрированного в Китае короновируса".

В свою очередь министр здравоохранения Тамаз Цахнакия заявила, что в Абхазии нет случаев заболевания короновирусной инфекцией.