"Дело в том, что крупнейшие российские авиакомпании и аэропорты делают ставку на транзит пассажиропотока по направлению Европа — Азия, где Китай генерирует одну из основных долей. Вводимые ограничительные меры способны отразиться на достижении поставленных на 2020 год целей по транзиту", — говорится в комментарии заместителя директора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина.

Активнее остальных российских авиакомпаний транзитные перевозки из Азии в Европу развивает "Аэрофлот" — через свой базовый аэропорт "Шереметьево". В 2018 г. трансферный пассажиропоток компании составил 4,8 млн человек, к 2023 году, согласно стратегии, показатель планируется нарастить до 10-15 млн человек.

"Вторая точка зрения — туристическая. Снижение пассажиропотока из России в КНР ударит в первую очередь по специализирующимся на Китае туроператорам, но может затронуть и крупных игроков", — добавил Гущин.

Туристический сезон в Китае длится с октября по май, то есть эпидемия коронавируса пришлась на его середину, уточнил эксперт. С учетом раннего бронирования потери будут отчасти ограничены, но для небольших компаний этого может быть достаточно для ухода с рынка.

"Это, в свою очередь, может отразиться на авиаперевозчиках, перед которыми могут быть не исполнены обязательства по перевозке пассажиров. В данном случае в зоне риска оказываются авиакомпании, специализирующиеся на чартерных перевозках. Рентабельность на российском авиарынке крайне низка после роста цен на керосин, и любое негативное влияние на денежный поток перевозчиков может быть критично для своевременного исполнения ими финансовых обязательств", — заключил Гущин.

По данным Росстата, в 2018 году Китай занял шестое место по количеству принятых туристов из России. За 9 месяцев 2019 г. граждане РФ совершили 1,7 млн турпоездок в КНР, что на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Туристический поток из Китая в РФ также растет (+13%), а общее количество китайских туристов, посетивших РФ, по итогам 9 месяцев достигло 1,4 млн человек.