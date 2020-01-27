"Бригада медиков выехала в московский район Царицыно к автобусу, в котором находился гражданин КНР и жаловался на плохое самочувствие", — сказал собеседник агентства.

По его информации, медики осмотрели китайского туриста и диагностировали у него "обычный кашель".

"Бригаду "Скорой помощи" вызывали сами китайские туристы, которые приехали на автобусную экскурсию", — уточнил источник.

По его информации, в настоящее время туристический автобус продолжил движение, госпитализация гражданину КНР не потребовалась.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее, вечером 25 января восемь граждан Китая были госпитализированы в инфекционный стационар из гостиницы "АРТ-Москва" с признаками ОРВИ. Они прибыли не из Уханя, отмечает Роспотребнадзор. "У всех обследованных не обнаружено коронавируса, у ряда больных выделен грипп А. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", — говорилось ведомства. Семеро были выписаны на следующий день.