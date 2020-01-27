По ее словам, полеты будут осуществляться из "Пулково" по средам в вечернее время и по субботам в утреннее время. Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer-170.

"Предварительно с апреля полеты планируются четыре раза в неделю с намерением летать ежедневно", — отметила Скопина.

Директор аэропорта также сообщила, что идут переговоры с S7 и об открытии рейса Москва — Апатиты.

S7 — вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Группа объединяет авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", которые летают под брендом S7 Airlines.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от города Апатиты. Был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Преимущественно аэропорт обслуживает жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.

Аэропорт способен принимать самолеты типа Як-40, Як-42, Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-72, Ан-74, Ан-319, А-148, Ан-26, Ту-134, Ил-114, и Boeing-737, А-320-100, ATR-42, CRJ-100/200, Бе-200, RRJ-95, L-140, SAAB-340, 2000, Challenger-Б-04, Embraer-170.

В настоящее время из аэропорта "Хибины" авиакомпания "Северсталь выполняет регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Череповец. В летний сезон открыто авиасообщение с Сочи и Анапой.