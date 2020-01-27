"В 2018 году Азербайджан посетило 878,391 тыс. граждан России, в 2019 году — 932,198 тыс. туристов. Мы ожидаем, что в 2020 году число российских туристов будет почти 1 млн человек", — сказал Гулузаде.

Как отметил глава пресс-службы, по темпам роста Россия занимает второе место среди стран, чьи граждане посетили Азербайджан, но по числу туристов она занимает первое место. "За минувший год рост турпотока из России составил 53,807 тыс. человек", — подчеркнул Гулузаде.

Касаясь общего турпотока в Азербайджан, Гулузаде отметил, что на текущий год прогнозируется увеличение числа туристов на 10%.

Турпоток в Азербайджан в 2019 году составил 3,17 млн человек, что на 11,4% больше показателя 2018 года. Таким образом, турпоток в Азербайджан может достигнуть около 3,5 млн человек.