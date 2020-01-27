"Около тысячи китайских туристов отправятся из России в КНР планово до 9 февраля включительно. Для вывоза туристов организовано три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Нанкин и Шэньчжэнь. Дальнейший прием гостей из Китая также не будет осуществляться до стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом", — рассказал он.

По словам пресс-секретаря IFly, все туристы приехали в Россию по линии партнера авиакомпании – китайского туроператора Tempus Tour.

Ранее авиаперевозчик объявил о приостановке отправки российских туристов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж. Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператоры и турагенты также остановили продажи туров в страну.

В декабре прошлого года в Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань. Число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два — в Макао, три — на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два — в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, по три — в США, Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному — в Непале и Австралии.