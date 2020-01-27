По ее данным, в понедельник, "от дежурного аэропорта поступила информация о наличии больного пассажира с признаками острой кишечной инфекции на борту воздушного судна, следующего рейсом "Владивосток — Москва (Шереметьево)", прибывающем в 14 ч. 15 мин". "Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно после приземления поднялись на борт", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Гражданка РФ с повышенной температурой, была изолирована. Установлено, что в течение месяца она отдыхала на Тайване, далее делала пересадку в Пекине, где находилась два часа в транзитной зоне. При осмотре медицинским работником ей поставлен диагноз острый гастроэнтерит. Проведено анкетирование пассажиров. На борту проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведена бесконтактная термометрия пассажиров, других лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено, отмечают в Роспотребнадзоре.

Ситуация остаётся на контроле ведомства.