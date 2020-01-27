"Согласно закону, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве в понедельник.

По словам собеседника агентства, обязанность по возврату соответствующих денежных средств в случае реализации туристом своего законного права на одностороннее расторжение договора лежит исключительно на туроператоре как стороне договора о реализации туристского продукта.

"При уклонении туроператора (турагента) от исполнения этой законодательно закрепленной обязанности добровольно, защита соответствующего нарушенного права туриста будет обеспечиваться в судебном порядке. Причем в таком случае степень ответственности обязанной стороны возрастет за счет возможного применения к ней соответствующих гражданско-правовых мер", — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в случае возникновения проблем в связи с возвратом денежных средств туроператорами за туры в КНР, туристы могут обращаться за дополнительными разъяснениями по телефону "горячей линии".