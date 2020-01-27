"С 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на о. Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, пассажиры смогут вернуть деньги за авиабилеты, купленные до 24 января, в полном объеме без штрафов и удержаний на вылеты до 7 февраля 2020 года.

Ранее о приостановке рейсов в Китай сообщали только чартерные авиакомпании, в том числе AZUR air, Nordwind и iFly, которые летают в КНР по заказу туроператоров. Решение было принято после рекомендации Ростуризма от 24 января: туроператорам и турагентствам было предписано прекратить продажу туров в КНР "в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране".