"Путешественникам следует рассмотреть вариант с переносом или отменой всякой не вызванной необходимостью поездки в Китай", — приводят западные СМИ слова министра на пресс-конференции.

Он отметил, что правительство ФРГ изучает возможность эвакуировать немцев из эпицентра распространения коронавируса — китайского города Ухань. "Мы рассматриваем вариант с возможной эвакуацией всех желающих этого немецких граждан", — сказал Маас, добавив, что число граждан ФРГ в этом городе измеряется "двузначными числами".

Маас добавил, что власти ФРГ направили в Ухань команду для помощи находящимся там немцам.

Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй. Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.