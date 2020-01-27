"Организовать (при необходимости) совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции", — говорится в распоряжении.

Высшим должностным лицам субъектов РФ также рекомендовано "утвердить региональные планы организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, предусмотрев выделение финансовых средств на реализацию мероприятий указанного плана".

В плане, в частности, необходимо предусмотреть подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции, перевод медицинских организаций (при необходимости) на строгий противоэпидемический режим, разработку схемы перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных, наличие в медицинских организациях и аптечной сети запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты.

Вместе с тем необходимо проводить системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики, а также оценку готовности медоганизаций к приему лиц с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию.

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения. Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

Всего по состоянию на 00:00 понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в Китае 2794 человек, увеличившись за сутки на 769. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване. Кроме того, по данным госкомитета здравоохранения КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре — в Австралии и Сингапуре, по три — в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.