"Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ ... не являются правдивыми, проблем с полетами над Афганистаном не наблюдается", — говорится в заявлении авиакомпания в Facebook.

Ранее в понедельник представитель губернатора провинции Газни сообщил, что пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в этой провинции.

В свою очередь телеканал Tolo News отмечал, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан" (запрещено в РФ).

По данным Ariana News, ссылающихся на администрацию международного аэропорта в Герате, на борту самолета находились 110 человек.

Самолет следовал по рейсу из Герата в Дели.