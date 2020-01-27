По данным ведомства, в ходе проверки сотрудники прокуратуры и МЧС выявили, что отель эксплуатировался с нарушениями требований антитеррористического законодательства и пожарной безопасности.

Так, в гостинице не дублировался сигнал системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, отсутствовало аварийное освещение на путях эвакуации, не было инструкции о пожарной безопасности.

Кроме того, помещения отеля не отделены противопожарными перегородками, а руководство гостиницы не разработало документы по организации охраны и пропускного режима. Также отель не был оборудован видеокамерами, системами экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Все это угрожало жизни и здоровью постояльцев, отмечает ведомство.

На основании решения Мотовилихинского райсуда отель был опечатан до устранения нарушений.

Массовые проверки гостиниц в регионе начались после затопления кипятком отеля в Индустриальном районе Перми, где погибли постояльцы.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших — двое спасателей и сотрудница гостиницы.