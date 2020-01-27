"В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в КНР было принято решение об отмене завозных рейсов Azur Air на остров Хайнань с 27 января из следующих городов — Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск. Продажи туров в Китай приостановлены с 25 января", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте туроператора.

Как отметили в пресс-службе, туристам, забронировавшим поездки в Китай, будет предложено преребронировать туры на другие направления. При этом туристы, которые в настоящий момент находятся на курортах, будут вывезены штатно. "Возвратные рейсы будут осуществляться в плановом режиме, завершающий рейс осенне-зимнего сезона состоится 3 февраля. График рейсов с острова Хайнань в РФ будет опубликован позднее", — отметили в компании.

По словам заместителя генерального директора туроператора Яны Муромовой, для перебронирования направления необходимо обратиться в агентство, где приобретался тур. "Для переоформления заявок, забронированных самостоятельно на сайте, необходимо связаться с туроператором по круглосуточному телефону 8 800 775 50 00 и сообщить номер заявки", — уточнили в Anex Tour.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров. После этого ряд туроператоров заявили, что приостанавливают продажу туров в Китай. В субботу туроператор "Русь-Тур" сообщил, что с 26 января начинает эвакуацию своих клиентов с острова Хайнань, которая должна завершиться в течение недели.