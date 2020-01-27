"Мы в теснейшем контакте со всеми профильными структурами КНР, взаимодействие не вызывает никаких нареканий, ни малейших", — сказал Рябков журналистам в понедельник.

Он отметил, что с точки зрения политики и подходов никаких расхождений в вопросе возможного возвращения россиян на родину с Китаем нет.

В посольстве РФ в Китае ранее сообщили "Интерфаксу", что дипмиссия прорабатывает вопрос о выезде российских граждан из Уханя, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса.

"Относительно порядка выезда (россиян — ИФ): мы пока этот вопрос прорабатываем с китайскими партнерами, как в целом иностранным гражданам можно покинуть Ухань", — сказал "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии Георгий Егоров.

Он уточнил, что на данный момент 140 российских граждан, находящихся в провинции Хубэй, вышли с посольством на связь, и "в основном это — студенты".