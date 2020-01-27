"На данный момент обращений с просьбой о досрочном возвращении не было. Все рейсы осуществляются в плановом режиме согласно запланированным датам. Последние вывозные рейсы с острова Хайнань состоятся 3 и 4 февраля в Уфу, Казань и Екатеринбург", — сказали в пресс-службе.

В Tez Tour добавили, что большинство туристов, которые планировали ехать в Китай, перебронировали туры на другие направления — ОАЭ, Турцию, Италию.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заметил, что эвакуация из Китая не осуществляется, туристы возвращаются домой регулярными рейсами. В то же время, по его словам, один туроператор (Русь-Тур" – ИФ) все-таки организовал досрочный вывоз туристов с острова Хайнань с компенсацией неиспользованных дней отдыха.

"Ежедневно количество российских туристов в Китае сокращается на несколько сотен. По данным на 24 января, на острове Хайнань находилось 6 тысяч россиян, на материковой части КНР – около тысячи. Поскольку продажи туров с 24 января прекращены, все рейсы выполняются с односторонней загрузкой на выезд", — уточнил эксперт.

Горин добавил, что российские туристы на Хайнане находятся в гостиницах, все они обеспечены обратными билетами. При этом покидать отели туристам не рекомендуется, развлекательные мероприятия в городе отменены.

По данным китайских СМИ, по состоянию на 26 января в провинции Хайнань зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом. Погибла 80-летняя женщина. Общее число заболевших в КНР приближается к трем тысячам, еще почти четыре тысячи находятся под наблюдением. Скончалось 24 человека.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване. Кроме того, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре — в Австралии и Сингапуре, по три — в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.