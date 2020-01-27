"Авиакомпания "Аврора" 28 января 2020 года возобновляет полеты по этому маршруту. Росавиация выдала аэропорту разрешение на прием и выпуск пассажирских рейсов", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что с 4 февраля "Аврора" будет выполнять данный рейс по прежнему расписанию: три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам.

Согласно онлайн-табло аэропорта Комсомольск-на-Амуре, в понедельник в этот аэропорт прибыл рейс "Хабаровских авиалиний" из Хабаровска, эта же авиакомпания выполнила рейс из Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре.

Как сообщалось ранее, 22 января Дальневосточное МТУ Росавиации аннулировало сертификат аэродрома гражданской авиации у его оператора — АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" из-за неустраненных нарушений, выявленных ведомством в аэропорту в первом полугодии 2019 года в ходе внеочередной аттестации службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. В частности, от оператора аэродрома требовали увеличить количество пожарной техники и укомплектовать состав дежурной смены в аэропорту.

В связи с этим "Аврора" отменила рейсы в этот аэропорт 23 и 24 января и предложила пассажирам переоформить билет на рейсы по маршруту Южно-Сахалинск — Хабаровск и в обратном направлении, а также компенсировать стоимость перевозки наземным транспортом из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре (и в обратном направлении).

Рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре и обратно "Аврора" выполняет с 3 июня 2019 года. Эти рейсы субсидирует правительство Сахалинской области в целях развития въездного туризма на Сахалине. По данным пресс-службы авиакомпании, по этому маршруту "Аврора" с начала выполнения полетов выполнила 120 рейсов и перевезла более 6,3 тыс. пассажиров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" зарегистрировано в 1992 году в Комсомольском районе в селе Хурба. Владельцем компании является Росимущество.

Из аэропорта Комсомольска-на-Амуре выполняются рейсы в населенные пункты Хабаровского края — Николаевск-на-Амуре, Богородское, Чумикан и Херпучи; из Южно-Сахалинска и обратно, в Хабаровск и обратно.