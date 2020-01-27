"Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем", — написал Трунцев в официальном аккаунте актрисы в Instagram.

Он уточнил, что сейчас пытается связаться с сыном артистки (Дмитрием), который живет в Швейцарии.

Андрейченко родилась 3 мая 1956 года. Известна по ролям в кино, среди которых "Мэри Поппинс, до свидания", "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Леди Макбет Мценского уезда", "Тихий Дон", "подари мне лунный свет". Участвовала в телепроектах в России.

В 1985 году во время съемок советско-американского сериала "Петр Великий" Андрейченко (игравшая Евдокию Лопухину) вышла за муж за исполнителя главной роли Максимилиана Шелла. В 1991 году актриса эмигрировала в США.