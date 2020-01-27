"К 18:00 влияние фронта начнет сказываться в столичном регионе, начиная с западных и с северо-западных районов", — говорится в сообщении.

"Быстро ему (фронту — ИФ) проскочить не даст антициклон, который станет усиливаться над Средней Волгой. Этот фронт и станет высыпать весь свой снежный запас на Москву и ее окрестности, особенно интенсивно в ночь на вторник", — пишут "Метеоновости".

За вечер понедельника прирост снега составит около 1 см, в ночь на вторник выпадет от 2 до 5 см снега. "Днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от 1 до 2 см", — отмечается в сообщении.

Суммарный прирост снега в Москве за два дня составит от 4 до 8 см, это будет самый сильный снегопад нынешней зимы, сообщает сайт.