Как заявила журналистам глава сектора туристического продукта Бюро по туризму Азербайджана Шарифа Гасанова, данный туристический проект даст толчок развитию винного туризма на Кавказе, который охватит Азербайджан, Грузию и Россию.

"Маршрут уже запущен. В настоящее время проводятся тренинги для компаний, занимающихся производством винной продукции. Планируется обмен опытом между виноделами трех стран. Также на маршруте будут отмечены новые туристические направления для дальнейшего предоставления туроператорам трех стран туристам о новых винных маршрутах", — отметила Гасанова.

В рамках презентации был подписан меморандум между Азербайджаном и Евросоюзом (ЕС) о сотрудничестве в области винного туризма. Документ подписали глава Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид и президент винного маршрута Iter Vitis Europe Эмануэла Панке.

"Азербайджан обладает большим туристическим потенциалом, и данный проект будет способствовать развитию туризма как внутри страны, так и всего кавказского региона", — отметил Зенгстшмид.