"На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение КНР. Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания", — сказала Попова на брифинге в Москве.

Она отметила, что преимущественно была установлена заболеваемость вирусами гриппа A и B, парагриппа и других вирусов.

"Но ни в одном из случаев не был установлен вирус специфический, о котором мы сегодня с вами говорим — коронавирус Китая 2019 года", — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что на сегодня вирус зарегистрирован в 12 государствах. "Вместе с тем мы не наблюдаем развития инфекционной патологии, не наблюдаем последовательных случаев, ни в одном государстве об этом не было заявлено", — сказала Попова.