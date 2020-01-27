"Мы уже направили предложение с просьбой рассмотреть авиакомпанию "Якутия" как одну из структур, на базе которой такая дальневосточная авиакомпания будет создана. Уверен, что это не только не повредит, но и даст дополнительный стимул для повышения доступности, стоимости и набора рейсов для наших граждан", — сказал Солодов, отвечая на вопросы жителей, общаясь с ними онлайн на странице в инстаграме.

Премьер добавил, что авиакомпания "Якутия" — ключевое предприятие республики, поддержка которого является принципиально важным моментом.

Ранее сообщалось, что президент РФ по итогам совещания 11 декабря 2019 года поручил правительству РФ проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах". Срок поручения — 31 января 2020 года.

Так, Сахалинские власти предложили создать новую АК на базе "Авроры" (контрольный пакет (51%) принадлежит ОАО "Аэрофлот — российские авиалинии", 49% — правительству Сахалинской области).

Создание новой авиакомпании для региональных перевозок в РФ обсуждалось и ранее. В частности, в конце 2018 года стало известно о таком проекте под патронажем Сбербанка и ВТБ. Впоследствии проект был приостановлен.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 20 лайнеров, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800.