"Относительно порядка выезда (россиян — ИФ): мы пока этот вопрос прорабатываем с китайскими партнерами, как в целом иностранным гражданам можно покинуть Ухань", — сказал Егоров агентству в понедельник, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время эвакуация россиян из Уханя.

Он уточнил, что на данный момент 140 российских граждан, находящихся в провинции Хубэй, вышли с посольством на связь, и "в основном это — студенты".

Представитель посольства отметил, что дипмиссия совместно с МИД КНР и местными органами власти "решает вопросы, которые возникают у россиян в провинции Хубэй: это касается вопросов нехватки масок, продовольствия".

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Как сообщил в понедельник, 27 декабря госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два — в Макао, три — на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два — в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три — в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному — в Непале и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.