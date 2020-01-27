"Утвердить перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в Российскую Федерацию через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа", — говорится в документе.

Согласно распоряжению, упрощенный порядок будет действовать для граждан Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, а также Катара, Кипра, Китая (включая Тайвань) и КНДР. Также в список из 53 стран включены Кувейт, Латвия. Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке действует с августа 2017 года. Иностранцы могут прибыть в регион по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив разрешение на въезд на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемой поездки. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Ранее оформить электронные визы могли граждане 20 стран.

Регионы Дальнего Востока благодаря упрощенному режиму оформления визы посетили свыше 128 тыс. иностранцев, всего же электронная виза выдана 168,8 тыс. жителям других государств. Наибольшее число электронных виз получили граждане Китая (130,65 тыс.), на втором месте граждане Японии (33,49 тыс.), на третьем – граждане Индии (2,43 тыс.).