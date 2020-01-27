"Закрытие большинства туристических объектов препятствует успешной реализации программ, и поэтому туры (в Китай — ИФ) приостанавливаются до пятницы 21 февраля 2020 года включительно", — говорится в заявлении SETO.

В то же время профсоюз туроператоров не предлагает меры по возвращению на родину туристов, которые на данный момент находятся в Китае. SETO предлагает французским гражданам в Китае приспособиться к мерам безопасности, принятым китайским правительством.

На фоне эпидемии коронавируса многие французы не смогли покинуть город Ухань (китайская провинция Хубэй), где была зарегистрирована вспышка коронавируса.

"Самое сложное то, что мы не знаем, как долго это будем продолжаться", — комментируют ситуацию французы, оставшиеся в заблокированном Ухане.

По данным телеканала Euronews, в то же Минздрав Франции накануне сообщил, что правительство объявило о предстоящем вывозе французов из эпидемической зоны коронавируса.

"Премьер-министр (Эдуар Филипп) распорядился организовать репатриацию (французов из Китая — ИФ) по прямому воздушному маршруту во Францию с согласия китайских властей", — заявила французский министр здравоохранения Аньес Бюзэн.

Как сообщает Euronews, репатриация начнется с "середины недели" и будет осуществляться под наблюдением "специальной медицинской группы".

По словам министра, число французов, находящихся в Китае, может "варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен". Она также подчеркнула, что прибывшие из Китая граждане Франции будут помещены на карантин на 14 дней.

Как сообщил ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять — в Австралии, четыре — в Сингапуре, по три — в Японии, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.