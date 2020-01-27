"Несмотря на уже принятые шаги, нам надо организовать дополнительные барьеры для проникновения инфекции. Этим займется оперативный штаб, участники которого должны будут анализировать всю последнюю информацию о проблеме и принимать экстренные меры. До конца понедельника штаб должен быть сформирован и приступить к работе", — приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Фургала.

Первым решением штаба может стать установка на междугородних трассах карантинных постов по проверке ввозимых продуктов питания. Также для уточнения ситуации в Хабаровском крае могут продлить перерыв в работе международного пункта пропуска "Покровка", который сейчас закрыт на период празднования в КНР нового года до 29 января.

"Нам также необходимо проконтролировать китайских рабочих, занятых на наших сельхозпредприятиях. 30 января в Китае заканчивается празднование Нового года, и те, кто уехал домой, начнут возвращаться обратно. Поэтому мы должны фиксировать въезд и максимально проверять людей. Прошу этим заняться миграционную службу и Роспотребнадзор", — подчеркнул Фургал.

Как сообщалось, по последним данным, новым типом коронавируса, распространяемым из Китая, заболели уже около 2,8 тыс. человек. Зафиксировано 80 случаев летального исхода. Эпицентр инфекции расположен в городе Ухань провинции Хубэй. Китайские власти закрыли его на карантин и проводят в Ухане и еще нескольких соседних городах масштабную дезинфекцию.