Самолет также может доставить гуманитарную помощь при полете в столицу провинции Хубэй, если об этом попросит Китай, сказал чиновник.

Ранее японская авиакомпания All Nippon Airways Co. приостановила все полеты между Уханем и Наритой до конца января из-за вспышки нового вируса.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, в свою очередь, сообщил парламентской группе в понедельник, что Токио подтвердил, что в провинции проживает около 560 японцев.

Отмечается, что в Ухане располагается ряд предприятий, принадлежащих японским автопроизводителям Nissan и Honda, а также французский Renault SA.

Представители Honda Motor Co. заявили в понедельник, что около 30 сотрудников компании и их семьи, которые сейчас находятся в Ухане сядут на зафрахтованный правительством самолет, чтобы отправиться домой.

Премьер-министр Синдзо Абэ в понедельник также обнародовал план по выделению пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в качестве особого инфекционного заболевания, с целью обеспечения возможности оказания неотложной медицинской помощи пациентам за счет государственных средств.

11 млн жителей Уханя фактически заблокированы, поскольку власти пытаются остановить распространение вируса.

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре — в Австралии и Сингапуре, по три — в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.