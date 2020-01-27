Первоначально перерыв в работе пограничных переходов из-за празднования китайского Нового года должен был закончиться 27 января.

На сегодняшний день имеется информация о нескольких десятках граждан РФ, которые находятся в Китае. Правительство Приамурья обратилось к китайским властям с просьбой информировать граждан России, по каким номерам они могут связаться для получения консультации.

"Мы рекомендуем гражданам оценить возможность возвращения на Родину через другие пункты пропуска. Пока приходится констатировать, что пункт пропуска Хэйхэ закрыт до 31 января включительно", — отметила Киреева.

Всю необходимую информацию, а также индивидуальную консультацию туристы, находящиеся в данный момент в Хэйхэ, могут получить в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области. В экстренных ситуациях при нахождении на территории КНР рекомендуется обращаться в Генеральное консульство РФ в Харбине.

Как сообщил ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.