"Туроператор "Библио-Глобус" и авиакомпания "Россия" в целях сдерживания роста стоимости совместного комплексного туристического продукта, приняли решение о корректировке предоставляемого перечня питания, включенного в стоимость перевозки. С 1 марта на рейсах авиакомпании "Россия" FV5501-FV5949 до 5 часов включительно пассажирам будут предоставлять только прохладительные напитки, чай и кофе. Решение о сокращении перечня предоставляемого питания основано на анализе пассажирского спроса и обращений путешественников в адрес авиакомпании и туроператора, поскольку значительная часть пассажиров готова отказаться от ряда сервисов и услуг в пользу более низкой стоимости", — говорится в сообщении.

При этом компания отмечает, что с 1 марта "Россия" и "Библио-Глобус" приняли решение о расширении ассортимента платного питания для пассажиров класса эконом. На рейсах авиакомпании (FV5501-FV5949) будет представлено на выбор пять новых наборов платного питания, в том числе вегетарианское.

"Горячее питание, включенное в стоимость перевозки, для пассажиров класса бизнес, а также для пассажиров класса эконом на рейсах продолжительностью свыше 5 часов останется без изменений", — подчеркивается в сообщении.