"В соответствии с распоряжением Ростуризма от 24 января о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в КНР, связанной с участившимися случаями заражения новым короновирусом, продажа туров в Китай на сайте туроператора TEZ Tour остановлена. В целях обеспечения безопасности, туроператор приостанавливает отправку туристов в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что вывоз туристов по оплаченными заявкам будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров.

"По вопросам аннуляций и перебронирования туров на другие направления необходимо обратиться в агентство, где был приобретён тур, или позвонить по номеру горячей линии: 8 800 700 78 78", — говорится в сообщении.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров. После этого ряд туроператоров заявили, что приостанавливают продажу туров в Китай. В субботу туроператор "Русь-Тур" сообщил, что с 26 января начинает эвакуацию своих клиентов с острова Хайнань, которая должна завершиться в течение недели.