"С симптомами ОРВИ госпитализированы восемь туристов", — сказал собеседник агентства.
По его информации, заболевшие направлены в разные больницы города.
Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии.
По информации департамента, ночью были госпитализированы семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания, без осложнений.