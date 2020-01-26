"С симптомами ОРВИ госпитализированы восемь туристов", — сказал собеседник агентства.

По его информации, заболевшие направлены в разные больницы города.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии.

По информации департамента, ночью были госпитализированы семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания, без осложнений.