"В связи с угрозой распространения нового коронавируса соблюдайте меры предосторожности в поездках: употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве порекомендовали не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки, и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

В Роспотребнадзоре призывают российских граждан уточнять эпидемиологическую обстановку при планировании путешествий, использовать в поездках маски для защиты органов дыхания.

При первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью в лечебные организации и не допускать самолечения, отмечают в ведомстве.

"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации", — добавили в пресс-службе.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в мире — более 1400 человек (около 1370 — в Китае), 42 (2,9%) летальных, все в Китае.

Пациенты с коронавирусом (один или несколько случаев, все они приехали из Китая) были выявлены в Таиланде, Южной Корее, Австралии, США, Сингапуре, Малайзии, Тайване, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции.

СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку, а также мутировать. За пределами Китая вместе с тем коронавирус пока от человека человеку не передавался.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.