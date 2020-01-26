Число жертв этого типа пневмонии достигло 56, что на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань.

Госкомитет сообщил, что 49 ранее заболевших успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два — в Макао, три — на Тайване.

По данным госкомитета, четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два — в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три — в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному — в Непале и Австралии.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.