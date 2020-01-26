"Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях "скорая" дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех, предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения было госпитализировано семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания", — заявил собеседник агентства.

По его словам, китайцев госпитализировали в качестве дополнительной меры наблюдения и обследования за состоянием пациентов.

"В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме. Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что семеро членов туристической группы из Китая, размещенной в гостинице на севере Москвы, госпитализированы высокой температурой.

"Тургруппа останавливалась в одной из столичных гостиниц. После ухудшения состояния, семь человек госпитализированы с высокой температурой", — рассказал информированный источник "Интерфаксу".

По его словам, других посетителей гостиницы осматривали медики, у всех экстренно берут анализы.

На месте дежурило более 10 автомобилей скорой помощи.