"В настоящее время пассажиры автобуса размещены в пункте временного пребывания на базе школы-интерната в деревне Подборки до прибытия резервного автобуса, который находится в пути", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС, четверо пассажиров автобуса уехали с места аварии самостоятельно.

Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает о восьми пострадавших. "Всего в автобусе находился 31 человек, из них пострадало восемь человек, детей нет. Пострадавшие направлены в ЦРБ Козельского района и в Областную клиническую больницу Калуги", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автобуса МАН, мужчина 1953 года рождения, двигаясь со стороны Козельска в сторону Московской области, не справился с управлением, ненадлежащим образом осуществил маневр поворота, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. Автобус выполнял заказной рейс из Москвы в Оптину Пустынь и обратно.

На место выехал автобус из города Ступино Московской области за пассажирами, не пострадавшими на месте ДТП.