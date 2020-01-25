"Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок. В связи с этим компания приняла решение о досрочном вывозе своих туристов из Китая. Эвакуация начнется с 26 января", — говорится в сообщении.

Как пояснили в "Русь-Тур", всего на Хайнане сейчас находится более 1 тыс. туристов компании. Планируется, что все клиенты туроператора покинут остров в течение недели.

""Продажи туров в Китай с 25 января временно приостановлены до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператор отменяет все заявки, вылет по которым состоится с 26 января по 17 февраля. Претензии и заявки на возврат будут рассмотрены туроператором в течение 14 рабочих дней. Заявки на перенос даты тура будут рассмотрены в течение 5 рабочих дней. Забронированные и подтвержденные заявки, вылет которых осуществляется с 17 февраля могут быть перебронированы на любые даты вылета до 1 сентября включительно. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановления продаж, все аннулированные туры будут восстановлены", — говорится в сообщении.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров. После этого ряд туроператоров заявили, что приостанавливают продажу туров в Китай. При этом источник, близкий к Ростуризму сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что эвакуация российских туристов, отдыхающих в Китае, пока не планируется.