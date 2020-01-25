"В 13:31 мск спасатели добрались и встретились с членами экспедиции. Один из них доставлен в больницу города Мартуни, остальные продолжили путь", — сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Как сообщалось, в минувшую пятницу экспедиция в составе шести человек, граждан России, сообщила, что одному из них требуется помощь в связи с ухудшением здоровья. Поисковые работы начались в пятницу, были приостановлены вечером из-за неблагоприятных погодных условий, горного ландшафта и лавиноопасности, и были возобновлены с участием спасателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования в субботу.

Туристы находились в 13 км к востоку от села Ншхарк (140 км к юго-востоку от Еревана).