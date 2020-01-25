По последним данным министерства здравоохранения, на французской территории зафиксированы три случая заболевания этим вирусом. Один из пациентов — житель Франции китайского происхождения. Речь идет о мужчине, который недавно вернулся из поездки в Китай. Там он, в частности, побывал в городе Ухань, из которого и начал распространение коронавирус. В настоящее время пациент госпитализирован в Бордо.

Второй случай был зафиксирован в Париже. Подробностей о том, где этот человек мог заразиться, пока не приводится.

Кроме того, "уханьский" вирус найден и у родственника одного из этих двух пациентов. Власти пока не указывают, какого именно.

Все три заболевших находятся под пристальным наблюдением врачей. Пациенты находятся в специально оборудованных помещениях, чтобы исключить вероятность заражения других людей.

Накануне сообщалось, что во Франции подтверждены два случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло почти 1,3 тыс. человек, более 40 человек скончались. Отдельные заболевания зафиксированы и в других странах.