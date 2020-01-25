"По сведениям турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, число жертв произошедшего 24 января в 20:55 землетрясения в провинции Элазыг на востоке Турции возросло до 20, пострадавших — 1015. По предварительной информации местных властей, россиян среди пострадавших нет", — говорится сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Вице-президент Турции Фуат Октай, которого цитируют турецкие СМИ, заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации.

В район, где произошло землетрясение, спасатели уже доставили 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.