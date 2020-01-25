"Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы" (см. пункт 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.12.2019)", — говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

Роспотребнадзор обращает внимание, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

В связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) граждан, находящихся (находившихся) на территории КНР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание потребителей на статью 7 закона РФ "О защите прав потребителей", которая гарантирует право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья.

Роспотребнадзор напомнил, что в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

"В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что функция по информированию туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране временного пребывания, предусматривающая опубликование соответствующих официальных сообщений на этот счет в государственных средствах массовой информации возложена на Ростуризм, который "информирует в установленном порядке".

"Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта", — говорится в сообщении.