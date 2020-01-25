"Для того, чтобы держать под контролем ситуацию вокруг эпидемии, защищать жизни и здоровье людей, сократить число массовых мероприятий и обеспечить мирный праздник Весны, принято решение отменить все масштабные мероприятия", — говорится в заявлении Пекинского бюро культуры и туризма.

В нем отмечается, что, в частности, отменены праздничные ярмарки.

Одна из главных достопримечательностей Пекина Запретный город будет закрыт для доступа туристов с целью исключить опасность распространения нового коронавируса, сообщило в четверг китайское издание "Глобал таймс".

Музейный комплекс прекратит работу с 25 января — Нового года по лунному календарю — вплоть до дальнейшего уведомления. Ежегодно Запретный город посещают около 7 млн туристов. В 1987 году Запретный город был внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества.

Многие музеи и парки развлечения в Китае также пересматривают график своей работы из-за ситуации вокруг распространения вируса.

Ранее в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса — Хуанган и Ухань.

Между тем, сотрудники фабрик по производству медицинских масок в Китае вынуждены в срочном порядке выходить на работу, несмотря на праздничные новогодние дни. По сообщениям ряда западных СМИ, маски раскупаются в Китае очень быстро, выстраиваются длинные очереди из желающих приобрести медицинские изделия.

В свою очередь Роспотребнадзор усилил меры безопасности в связи с распространением коронавируса, поскольку туристический поток из России в Китай и объем поездок внутри Китая возрастут из-за празднования китайского Нового года 25 января и объявления выходными днями 24-30 января.

Между тем Ростуризм призвал соотечественников не ездить в Китай, а турфирмы и агентства приостановить продажу туров в КНР.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 830 человек заразились вирусом, больше 20 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.