"В настоящее время администрация аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование инцидента по факту обращения пассажира рейса SU 101 от 23 января. Обращение пассажира было подано в авиакомпанию в связи с обслуживанием багажа, в котором перевозились переносные клетки с домашними животными", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, наземное обслуживание рейса SU 101 производилось оператором "Шереметьево Хэндлинг", представители которого в тот же день связались с пассажиром, выразили готовность детально разобраться в ситуации и принять все возможные меры по ее урегулированию.

"В результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание. В настоящее время также в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными", — сообщает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что Шереметьево поддерживает инициативу "Аэрофлота" о внесении изменений в технологию обслуживания грузов и багажа с животными и совершенствованию существующих правил.

"Международный аэропорт Шереметьево выражает искренние сожаления пассажиру рейса Нью-Йорк – Москва и предпримет все необходимое для урегулирования ситуации", — добавляется в сообщении.

Как сообщил в Facebook пассажир Максим Чумаченко, в Шереметьево в результате неаккуратной транспортировки после рейса из Нью-Йорка погибли два его питомца породы американский колор-пойнт. Еще одно животное получило обморожение.

По его словам, в Шереметьево у него была короткая пересадка с рейса из Нью-Йорка на рейс в Софию. Всего он вез пять животных — три в багажном отделении и два в салоне самолета в бизнес-классе. При этом двух питомцев из багажного отделения он должен был получить в Шереметьево, а третье животное следовало транзитом в Софию. Когда пассажир получил в Шереметьево переноски с животными из багажного отделения, они оказались сломаны. Ему разрешили взять в салон двух кошек, которые находились в сломанных переносках, на рейс в Софию. Однако одно животное умерло в самолете, второе — на столе у ветеринара спустя два часа после прилета. По предварительному заключению обе кошки погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке. У кота, летевшего в Софию трансфером, диагностировано обморожение, но его жизни ничего не угрожает.