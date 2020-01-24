В пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили, что в соответствии с распоряжением Ростуризма от 24 января продажа туров в Китай на сайте туроператора приостановлена.

"В дальнейшем в обязательном порядке все туристы, заключившие и планирующие заключить договоры о реализации туристских продуктов в КНР будут проинформированы о текущей эпидемиологической обстановке в стране и порядке расторжения договора в соответствии соответствии со статьей 14 закона о туризме", — добавили в пресс-службе.

В компании сообщили, что на данный момент на отдыхе на курортах острова Хайнань по линии туроператора находятся более 2 тыс. человек.

"У нас туры на регулярных рейсах, поэтому все авиакомпании должны будет вернуть деньги. Путевки будут аннулированы, деньги вернут в полном объеме, либо туристы смогут перебронировать на любое другое направление. Альтернативы Китаю по этой цене нет", — сказали в свою очередь в "Интуристе".

В компании уточнили, что бронирования Китая "встали" со среды. При этом глубина продаж была до апреля.

В компании "Тартус-Тур" порталу "Интерфакс-Туризм" также сообщили, что приостанавливают продажи, чтобы обезопасить туристов. "После заявления Ростуризма мы уже не подтверждаем бронирования и будем предлагать 100% возврат денег за туры", — рассказали в пресс-службе.

В компании также отметили, что сейчас порядка 600 клиентов "Тартус-Тур" отдыхают на острове Хайнань и вывозить их планируется по графику. Глубина продаж туров достигает осени.

В компании Anex Tour также сообщили, что приостановили продажи туров до нормализации ситуации. "Туристы могут перебронировать свой тур на остров Хайнань на любое другое направление в ассортименте Anex Tour в агентстве, где приобретался тур", — сказали в пресс-службе компании.

При этом рейсы авиакомпании AZUR air на остров Хайнань не отменены, они планируются в соответствии с расписанием. "Решение по посещению курортов острова Хайнань мы оставляем за туристом. Глубина продаж туров в Китай достигает лета", — сообщил туроператор.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.