"Эвакуация пока не планируется", — сказал он.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.



Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что Китай — одно из самых популярных направлений поездок российских туристов.

"Китай с января по сентябрь 2019 года посетили с туристскими целями более 655 тысяч российских граждан, это четвертое по популярности направление поездок россиян. Но основной поток, тем более зимой, летит прямыми рейсами на тропический остров Хайнань в Южно-Китайском море, где предлагается пляжный отдых. В прошлом году турпоток в Китай вырос на 22% в первую очередь за счёт Хайнаня", — сообщила она.

В 2018 году на Хайнане побывало 200 тысяч туристов из России. Тюрина напомнила, что на острове пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США.